Am Ende des letzten Verhandlungstages darf sich die Angeklagte noch einmal äußern. Und Inez Weski weiß offensichtlich, worauf es ankommt. Mit ihrer dramatischen Rhetorik ist sie als Anwältin berühmt geworden. Nun, da sie sich quasi selbst verteidigt, wählt sie wieder große Worte. Nicht nur, dass sie „Opfer schamlosen Unrechts“ sei, dass man sie „für vogelfrei erklärt“ habe. Vielmehr befinde sich der niederländische Rechtsstaat insgesamt im Zustand „fortschreitender Auflösung“, sei verkommen zu einem „Verfolgungsapparat, der Menschen lebendig begraben will“.