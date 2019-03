29. März 2019, 18:56 Uhr Niederlande Spart euch die Blumen

Salo Muller, einst Masseur von Ajax Amsterdam, hat die holländische Bahn zu Entschädigungen bewegt - wegen ihrer Transporte in die KZs und Vernichtungslager. Über einen, der nicht mehr nett sein wollte.

Von Johanna Adorján

Salo Muller (hier links, mit Johann Cryff und Rinus Michels) war so etwas wie das Maskottchen von Ajax Amsterdam. (Foto: Bert Verhoeff/Anefo/Nationaal Archief/oh)

In "Shoah", Claude Lanzmanns epochaler Dokumentation über den Massenmord an den europäischen Juden, gibt es eine stumme Hauptrolle: die Bahn. Immer wieder sind in dem mehr als neunstündigen Werk Gleise zu sehen, hört man das Geräusch von Lokomotiven, fährt die Kamera langsam eine Strecke nach, an deren Ende das Eingangstor von Auschwitz-Birkenau wartet. Auf dem Original-Filmplakat aus den Achtzigerjahren streckt ein Lokführer im Bahnhof Treblinka den Kopf aus dem Führerstand, die DVD-Hülle der Arte-Edition zeigt nur Züge. Es ist keine ...