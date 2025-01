Was macht ein internationaler Drogenboss in Sierra Leone?

Er ist einer der meistgesuchten Verbrecher der Niederlande: Jos Leijdekkers, genannt „Bolle Jos“, wurde in Sierra Leone gesichtet – an der Seite einer Tochter des Präsidenten. Eine Auslieferung wird allerdings nicht leicht.

Von Thomas Kirchner und Paul Munzinger, München, Kapstadt

Er ist einer der meistgesuchten Verbrecher der Niederlande. 200 000 Euro, so viel wie noch nie, zahlt die Polizei für einen Hinweis, der zu Jos Leijdekkers’ Festnahme führt. Im vergangenen Jahr wurde Leijdekkers in Abwesenheit wegen Drogenschmuggels, bewaffneten Raubüberfalls und eines Mordauftrags zu 24 Jahren Haft verurteilt. Das erinnert an einen anderen niederländischen Drogenboss, Ridouan Taghi, der eine lebenslange Strafe erhalten hat für mehrere Morde, die er anordnete. Lange Zeit vermuteten die Fahnder, Leijdekkers sei in der Türkei. Doch nun weiß auch die Öffentlichkeit, wo diese Schlüsselfigur des internationalen Kokainhandels wirklich steckt: in Sierra Leone.