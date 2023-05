Niederlande:Die Staranwältin und der Drogenboss

Von Thomas Kirchner

Ob sie ahnte, was ihr bevorstehen würde? Am Morgen des 19. April hatte die Strafverteidigerin Inez Weski einen spektakulären Auftritt vor Gericht in Amsterdam. Eigentlich sollte ihr Mandant Ridouan Taghi Gelegenheit zu einem "letzten Wort" erhalten. Ihm und 16 Mitangeklagten werden sechs Morde, vier Mordversuche, Drogenhandel sowie Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Das Verfahren steht vor dem Abschluss, die Anklage will Taghi lebenslang hinter Gitter bringen. Ihrer Ansicht nach ist alles bewiesen, alles gesagt.