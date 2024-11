Von Thomas Kirchner

Es begann diesen Hochsommer. An Häusern in der niederländischen Stadt s’-Hertogenbosch gingen Sprengsätze hoch; Fahrzeuge – meist Lieferwagen, aber auch Privatautos – wurden in Brand gesteckt oder anderweitig demoliert. Die Betroffenen: Dachdecker. Ausschließlich Dachdecker. Seither ist es fast jede Woche zu ähnlichen Vorfällen in der Stadt gekommen, um die 20 Mal seit Juli.