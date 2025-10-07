Nicole Kidman und Keith Urban wickeln ihre Ehe in einem peniblen Vertrag ab – selbst wer die Kreditkartenpunkte bekommt, ist genau geregelt. Eine Scheidungsanwältin erklärt, was das über ihre Beziehung verrät – und worauf man im Ehevertrag besser verzichten sollte.

19 Jahre lang galten die Schauspielerin Nicole Kidman und der Country-Sänger Keith Urban als ein Vorzeigepaar in der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie. Nie gab es einen Skandal. Dann gaben die beiden in der vergangenen Woche ihre Scheidung bekannt, vereinbart im Bundesstaat Tennessee, wo die entsprechenden Papiere öffentlich einsehbar sind. Ein Blick darauf mit der Hamburger Familienrechtlerin Elisabeth Unger, die sich auskennt mit prominenten Mandanten – bis vor wenigen Monaten hat sie Christina Block in deren Sorgerechtsverfahren vertreten.