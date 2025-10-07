Zum Hauptinhalt springen

Trennungsverträge„Man kann Treue nicht einklagen“

Lesezeit: 4 Min.

Die Schauspielerin Nicole Kidman und der Musiker Keith Urban waren 19 Jahre lang verheiratet.
Die Schauspielerin Nicole Kidman und der Musiker Keith Urban waren 19 Jahre lang verheiratet. (Foto: Collage: SZ, Foto: AP)

Nicole Kidman und Keith Urban wickeln ihre Ehe in einem peniblen Vertrag ab – selbst wer die Kreditkartenpunkte bekommt, ist genau geregelt. Eine Scheidungsanwältin erklärt, was das über ihre Beziehung verrät – und worauf man im Ehevertrag besser verzichten sollte.

Interview von Benedikt Warmbrunn

19 Jahre lang galten die Schauspielerin Nicole Kidman und der Country-Sänger Keith Urban als ein Vorzeigepaar in der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie. Nie gab es einen Skandal. Dann gaben die beiden in der vergangenen Woche ihre Scheidung bekannt, vereinbart im Bundesstaat Tennessee, wo die entsprechenden Papiere öffentlich einsehbar sind. Ein Blick darauf mit der Hamburger Familienrechtlerin Elisabeth Unger, die sich auskennt mit prominenten Mandanten – bis vor wenigen Monaten hat sie Christina Block in deren Sorgerechtsverfahren vertreten.

Zur SZ-Startseite

Iran-Contra-Affäre
:Tatsächlich … Liebe

Oliver North und Fawn Hall, zwei Protagonisten der Iran-Contra-Affäre, die Ronald Reagan in den Achtzigerjahren fast seine Präsidentschaft kostete, haben geheiratet. Bei der Beerdigung von North’ Frau sollen sie sich wiederbegegnet sein.

SZ PlusVon Willi Winkler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite