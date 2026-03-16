Nicole Büttner , immer noch unklar, ob 40 oder 41, FDP -Generalsekretärin, hat ihre Wettschulden eingelöst und trägt jetzt oben ohne. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Video, auf dem sie sich mit Glatze zeigt: Nach der Wahlpleite der FDP in Baden-Württemberg hat sie sich, wie versprochen, die Haare abrasiert.

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„Ich habe diese Wette gemacht, ich habe sie verloren, und deshalb löse ich sie ein“, sagt Büttner in dem Video. „Für mich ist ganz klar, dass ich zu meinem Wort stehe.“ Im Januar hatte Büttner der Schwäbischen Zeitung gesagt, sie liebe ihre lockigen Haare, werde sie aber abrasieren, sollte die FDP den Wiedereinzug in den Landtag von Baden-Württemberg nicht schaffen: „Alles weg. Radikal.“

Greg Allen/dpa

Hilaria Baldwin, 41, frühere Yogalehrerin und Unternehmerin, hat keinen Erfolg auf dem Immobilienmarkt. Die Frau von Schauspieler Alec Baldwin, 67, wirbt auf ihrem Instagram-Account für den Verkauf der Villa des Paars in den Hamptons im US-Bundesstaat New York. „Unsere Familie bricht zu einem neuen Abenteuer auf“, schreibt sie – daher trenne sie sich von dem Anwesen. Das Grundstück ist 800 Quadratmeter groß, das Haus stammt aus dem Jahr 1740 und hat unter anderem fünf Schlafzimmer, mehrere Garagen sowie einen Pool. Dafür verlangen die Baldwins 19,995 Millionen US-Dollar (umgerechnet 17,5 Millionen Euro). Was Baldwin verschweigt: Das Anwesen stand schon mehrmals zum Verkauf – das erste Mal vor vier Jahren. Damals hatten die Baldwins noch knapp zehn Millionen Dollar mehr verlangt.

Carsten Koall/dpa

Claus Weselsky, 67, ehemaliger Chef der Lokführer-Gewerkschaft GDL, vermisst die Zeiten, in denen er noch dauerpräsent in den Medien war. Dem Stern sagte er, dass die GDL wieder besser in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden müsse. „Früher stand da überall Weselsky“, sagte er. „In Sachen Selbstvermarktung ist die GDL gerade nicht da, wo ich es mir wünsche.“ Weselsky, der die GDL von 2008 bis 2024 führte, bemängelt, dass die Gewerkschaft unter seinem Nachfolger Mario Reiß kaum noch in den Medien präsent sei. Das liege auch daran, dass es in der GDL inzwischen um das Team gehe, nicht um die Person. „Ich glaube, anders wäre es besser.“ Seine Zeit nutze Weselsky inzwischen unter anderem, um Yoga zu machen. Er sagt schließlich auch: „Wenn ich zu Hause streike, schert sich kein Schwein drum.“

Jamie McCarthy/Getty Images/AFP

Michelle Pfeiffer, 67, Schauspielerin, hat ihr Gesundheitsgeheimnis verraten. Dem Sender Fox News Digital sagte sie, dass sie jeden Tag Sport mache. „Ich glaube, ganz ehrlich, Sport ist das Beste für deine Haut. Das Beste für dein Gehirn, das Beste für alles“, sagte sie. Pfeiffer zitierte den US-amerikanischen Neurochirurgen und Autor Sanjay Gupta, der empfehle, dass jeder jeden Tag ein bisschen schwitzen solle. „Wenn du nur eine Sache machen könntest, um besser auszusehen – mach Sport. Schwitze“, sagte Pfeiffer. „Ich schwitze richtig viel. Es ist gut für die Birne.“