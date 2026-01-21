Natürlich sind Brooklyn Beckham und Nicola Peltz Nepo-Babys. Das ist kein Verurteilen oder Verteidigen, sondern die reine Feststellung, dass es ist, wie es ist. Beim ältesten Sohn der Beckhams ist es freilich bekannt: britischer Popkultur-Adel. Mama Victoria ist Posh der Spice Girls, der Spitzname steht für nobel, elegant, piekfein. Papa David ist Fußball-Legende. Mittlerweile sind die beiden mit Pflege der Marke „Beckham“ beschäftigt, Ausbau von Vermögen und Netzwerk sowie Sich-selbst-Erklären in unzähligen, perfekt inszenierten Dokus und Interviews. Brooklyn ist also in Reichtum (geschätztes Vermögen der Familie: eine Milliarde Dollar) aufgewachsen – und im Rampenlicht. Es dürfte Leute geben, die mehr Fotos der Beckhams gesehen haben als von sich selbst.