Mina Hehn, 108, waschechte Schwäbin, hat an diesem Samstag Geburtstag gefeiert. Zur Feier des Tages gab es Fasnachtsküchle, gebacken von ihrer 82-jährigen Tochter, dem einzigen echten Gast im Stuttgarter Pflegeheim. Ihr Geheimnis für das hohe Alter und ihre geistige Fitness? "Ich kann gut verzichten", sagte die 108-Jährige im ersten Interview ihres Lebens. Kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Schokolade, dafür viel Arbeit und Spazierengehen. Laut ihren Enkeln kann man sich von der Selbstdisziplin der Oma eine Scheibe abschneiden. Mina Hehn hat es, solange es ging, hinausgezögert, in ein Heim zu ziehen. Noch mit 105 versorgte sie sich in den eigenen vier Wänden größtenteils selbst.

Nico Rosberg, 35, ehemaliger Formel-1-Weltmeister, genießt die Vorzüge des Home-Office während der Corona-Pandemie. "Es ist schön, von zu Hause aus zu arbeiten und bei den Kindern und meiner Frau zu sein", sagte der 35-Jährige in einem Interview der Augsburger Allgemeinen. Rosberg, der 2016 den WM-Titel in der Motorsport-Königsklasse gewonnen und danach seinen Rücktritt erklärt hatte, arbeitet mittlerweile als Unternehmer vor allem mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Der Wahlmonegasse sagte zudem, dass sie im Fürstentum noch Glück hätten während der Pandemie: "Hier hat es sich nicht so ausgebreitet wie andernorts. Wir können mit den Kindern zum Strand, die Restaurants sind mittags geöffnet. Aber meine besten Freunde habe ich ein Jahr nicht gesehen."

John Legend, 42, Sänger, hat einmal mehr bewiesen, wie viel Romantik in ihm steckt. Legend, der die Herzen seiner Fans mit Liedern wie "All of Me" oder "Wild" zum Schmelzen bringt, überraschte seine Frau Chrissy Teigen, 35, zum Valentinstag mit einem Livekonzert zu Hause. Ganz für sie allein war das Kuschelkonzert aber dann doch nicht. Legend nahm es auf und teilte es mit seinen Fans auf Instagram.

Thomas Gottschalk, 70, Entertainer, hat 40 Jahre nach der ersten "Wetten, dass..?"-Folge mit Weggefährten und Promis bei einem Talk in der Audio-App Clubhouse das Jubiläum gefeiert und seinem Entdecker gedankt: "Wenn es jemand gibt, der mit Recht behaupten kann, er hat mich erfunden - dann war das Wolfgang Penk."