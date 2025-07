Nicki Minaj , 42, akrobatische Rapperin, bringt Social-Media-Nutzer in Gefahr. Eine Pose, die die Musikerin in einem Musikvideo von 2013 einnimmt, hat auf Tiktok einen viralen Trend ausgelöst. Dabei hockt Minaj in hochhackigen Schuhen auf einem Fuß und hat das andere Bein über das Knie geschlagen. Bei der nun entstandenen „Nicki Minaj Challenge“ versuchen Nutzerinnen die Pose in immer waghalsigeren Versionen zu kopieren – etwa auf aufeinandergestapelten Kochtöpfen sitzend oder auf einer Limodose. Auch Prominente haben sich beteiligt, die Sängerin Ciara etwa kauert entspannt auf zwei Hanteln . Warum die Pose Jahre später plötzlich zum Trend wird, konnte auch die New York Times nicht zweifelsfrei klären . Wie viele umgeknickte Knöchel der Trend zu verantworten hat, ist ebenfalls nicht bekannt.

(Foto: Chris Pizzello/Invision/dpa)

Jamie Lee Curtis, 66, Schauspielerin, riskiert eine dicke Lippe. Im Interview mit dem Guardian kritisiert die US-Amerikanerin die Schönheitsindustrie und spricht von einem „Genozid einer Generation von Frauen“, die sich selbst „entstellt haben“. Der Artikel zeigt Curtis auf einem Foto mit großen roten Wachslippen, was als „Statement gegen Schönheitsoperationen“ zu verstehen sei. „Ich glaube, wir haben ein oder zwei Generationen mit natürlichem menschlichem Aussehen ausgelöscht“, so Curtis. Diese „Entstellung von vorrangig Frauen“ werde von Künstlicher Intelligenz gefördert, weil Menschen nun aussehen wollen, wie auf bearbeiteten Fotos mit Gesichtsfiltern. Sie wolle Menschen, die Schönheitseingriffe hatten, aber nicht verurteilen. „Ich versuche nicht, sie zu bekehren.“ Allerdings seien die Eingriffe ein endloser Kreislauf: „Wenn man einmal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören.“

(Foto: Atilano Garcia/SOPA Images via Zuma Press Wire/dpa)

Jennifer Lopez, 56, Sängerin, inszeniert sich bis auf die Unterhosen. Die Sängerin veröffentlichte selbst ein Video von einem Kostüm-Malheur bei einem Konzert in Warschau auf ihrem Youtube-Kanal. Sängerinnen, Tänzer und das Publikum hatten für Lopez einen Tag nach ihrem 56. Geburtstag ein Ständchen gesungen. Als sie nach einer Pause wieder auf die Bühne kam, fiel ihr Glitzer-Rock auf den Boden. Nach einem kurzen Schreck lachte sie über das Missgeschick und präsentierte stolz ihre goldene Unterwäsche mit einer Drehung. „Ich stehe hier in meiner Unterwäsche“, sagte sie. „Das wird überall zu sehen sein.“ Am Ende bedankte sich die Sängerin bei ihrem Publikum für das Geburtstagsständchen.

(Foto: Mario Anzuoni/Reuters)

George Lucas, 81, „Star Wars“-Schöpfer, gründet ein Museum. Bei der Comic-Con im kalifornischen San Diego, einer der größten Comic-Messen weltweit, verkündetet er sein neues Projekt: Das „Lucas Museum of Narrative Art“ soll 2026 in Los Angeles eröffnet werden. Er habe seit seiner Studienzeit etwa 40 000 Stücke Kunst gesammelt, darunter Comics, die er sich damals leisten konnte, erzählte Lucas laut US-Medienberichten. Seine Sammlung habe er nie verkaufen wollen, aber nun brauche er Platz dafür. Das Museum würde er als eine Art „Tempel“ für die Kunst des Volkes sehen. Ein Werk, zu dem man eine emotionale Beziehung habe, sei für ihn Kunst, betonte Lucas. Es komme nicht auf den Preis oder auf einen berühmten Namen an.