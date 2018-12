18. Dezember 2018, 19:06 Uhr Großbritannien You're welcome

In Großbritannien kennt fast jeder Nick Ross, er hat "Crime Watch" moderiert, das "Aktenzeichen XY" nachempfunden ist.

Seine Familie wurde von den Nazis vertrieben, trotzdem ist der britische Moderator Nick Ross jetzt deutscher Staatsbürger geworden. Er sagt, es sei Zeit, "sich auf die Seite der Anständigen zu schlagen".

Von Cathrin Kahlweit

Ganz zum Schluss schreibt Nick Ross an die Willy-Brandt-Straße Nummer 1, Berlin, Germany. "Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin", steht da auf Englisch, "Sie werden diesen Brief nie lesen. Aber ich hoffe, Ihre Mitarbeiter erzählen Ihnen zumindest kurz von einem britischen Fernsehmoderator, der gerade seinen deutschen Pass bekommen hat. Es war ein sehr emotionaler Moment."

Angela Merkel liest den Brief dann doch; ein Mitarbeiter des Kanzleramtes hatte ihn offenbar so eindrucksvoll gefunden, dass er der Kanzlerin zwischen all den Akten, Fakten und ...