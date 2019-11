50 Meter ist es in über 100 Jahren weitergekommen - aber die alle auf einmal: das sogenannte "Iron Scow", zu deutsch einfach nur: der eiserner Lastkahn.

101 Jahre lag das bei Touristen als "Iron Scow" bekannte Bootswrack still im Wasser - in sicherer Entfernung zu den Niagarafällen. Während eines Unwetters in der Halloween-Nacht löste es sich und liegt nun etwa 500 Meter vor dem Abgrund.

Das Boot, das seit 1918 festhing und so selbst auch zu einer kleinen Touristenattraktion wurde, war damals von einem Schleppschiff abgerissen, heißt es auf der Website der Niagarafälle. Etwa 600 Meter vor den Horseshoe Falls auf der kanadischen Seite war sein Zuhause.

"Es sieht aus, als sei es umgekippt und habe sich gedreht", sagte Jim Hill von der Verwaltung des Niagara Parks in einem Video auf Facebook. Mit Hilfe von Videokameras behalte man das Schiff im Auge. "Es kann dort Tage lang stecken bleiben oder Jahre. Man weiß es nicht", so Hill. Sicher ist nur: Die Touristen werden nun noch mehr Interesse an dem "Iron Scow" haben.