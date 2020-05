DeAndre Baker und Quinton Dunbar sollen auf einer Party in Miami mehrere Tausend Dollar und Uhren erbeutet haben. Anschließend, so sagt die Polizei, seien sie geflohen.

Die Polizei in Florida fahndet per Haftbefehl nach zwei Spielern der US-Football-Liga NFL. DeAndre Baker von den New York Giants und Quinton Dunbar von den Seattle Seahawks sollen in einen bewaffneten Raubüberfall verwickelt sein. Die NFL und die Teams der beiden Spieler teilten mit, man sei von den Behörden informiert worden. Weitere Kommentare gab es zunächst nicht.

Baker, 22, und Dunbar, 27, sollen am Mittwochabend Gäste einer Party in Miami gewesen sein, wo es auch Glücksspiel gab. Dort, so berichten mehrere Zeugen, sei ein Streit entbrannt, in dessen Folge Baker eine Waffe gezogen habe. Anschließend habe er gemeinsam mit Dunbar vier Gäste ausgeraubt. Die beiden hätten mehrere Tausend Dollar Bargeld, teure Uhren mit einem Einzelwert von bis zu 25 000 Dollar und weitere wertvolle Gegenstände an sich genommen, ehe sie die Party verließen. Ob Dunbar ebenfalls bewaffnet war, blieb zunächst unklar.

Die Ermittler suchen zudem noch eine dritte Person. Sie soll erst später zu der Party dazugekommen sein und eine rote Maske getragen haben. Baker soll ihr gar befohlen haben, einen Zeugen zu erschießen, was dann jedoch nicht geschah. Die Männer sollen in drei unterschiedlichen Autos der Marken BMW, Mercedes und Lamborghini anschließend geflohen sein. Die Wagen seien so geparkt worden, dass sie eine schnelle Flucht ermöglichten, was für eine geplante Tat spreche, sagten Partygäste laut Polizei aus. Ein Zeuge sagte zudem, die Footballer hätten zwei Tage zuvor auf einer anderen Party beim Glücksspiel 70 000 Dollar verloren.

Baker war 2019 von den Giants geholt worden. Dunbar spielte in der vergangenen Saison für die Washington Redskins, ehe er im März zu den Seahawks wechselte. Er war erst am Donnerstagvormittag vor Bekanntwerden der Vorwürfe bei einer Videokonferenz offiziell vorgestellt worden.