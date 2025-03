Die USA erleben gerade haarige Zeiten. Das Land wird von zwei Bullys und einem Möchtegern-Mars-Reisenden regiert, der Winter will dank hartnäckiger Polarfronten einfach nicht weichen, und Eier werden auch immer teurer. Doch immerhin beginnt bald die Baseball-Saison. Liebhaber des Sports können dann wieder Männern mit der Statur von Waschbären zuschauen, wie sie mehrere Stunden lang um die Wette schlagen, fangen und rennen. Baseball ist ein Anker der Beständigkeit in einer auseinanderfallenden Welt. Diese konservative Sportart verändert sich höchstens in Mikrodosen.