New York:Ex-Soldat nach Tötung eines Obdachlosen angeklagt

New York

Dem Mann wird vorgeworfen, Anfang Mai einen schwarzen Straßenkünstler in einer New Yorker U-Bahn erwürgt zu haben.

Nach dem gewaltsamen Tod eines obdachlosen schwarzen Straßenkünstlers in New York hat sich ein weißer Ex-Soldat den Behörden gestellt. Der Mann wurde wegen Totschlags angeklagt und übereinstimmenden Berichten zufolge auf Kaution entlassen. Sie Summe soll sich auf 100 000 Dollar, etwa 92 000 Euro, belaufen.

Der Verdächtige hatte den 30-jährigen Jordan Neely Anfang Mai in einer U-Bahn so lange in einem Würgegriff gehalten, bis dieser bewusstlos wurde. Neely wurde im Krankenhaus für tot erklärt. Ein Video dokumentiert die Tat. Demnach soll der Angeklagte den Würgegriff 2 Minuten und 55 Sekunden lang gehalten haben. Einem Zeugen zufolge soll der Ex-Soldat gesagt haben, ihm sei es egal, sein Leben im Gefängnis zu verbringen. Nach dem jetzigen Stand der Anklage drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft.

Der Tod Neelys - der einigen Menschen am Broadway als Michael-Jackson-Imitator bekannt war - hatte für Entrüstung gesorgt: Das Opfer hatte sich Zeugenaussagen zufolge vor dem Vorfall in der Bahn lautstark darüber beklagt, hungrig und durstig zu sein, aber offenbar niemanden tätlich angegriffen. In der Diskussion danach wurden Parallelen zum gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd 2020 gezogen, der durch einen weißen Polizisten getötet wurde. Das Anwaltsteam des nun angeklagten ehemaligen Marine-Angehörigen behauptete CNN zufolge jedoch, sein Mandant habe sein Leben riskierte, um andere Menschen zu schützen.