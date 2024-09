Der New Yorker Künstler Morry Kolman hat eine aufsehenerregende Website programmiert. Ein Fototermin in New York.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Wie ein Straußenei hängt die Kamera oberhalb der Ampel an dieser ganz gewöhnlichen Kreuzung in Bedford-Stuyvesant, Brooklyn. Man hätte sie glatt übersehen. Denn wie jeder normale New Yorker ignoriert man Ampeln aus Prinzip und achtet beim illegalen Überqueren der Straße vor allem darauf, nicht von heranrasenden Autos umgefahren zu werden. Doch Morry Kolman, 28, hat die Verkehrskamera natürlich längst erspäht. Er zieht sein Smartphone hervor und öffnet die von ihm programmierte Website, die seit ein paar Wochen das neueste Social-Media-Ding ist – zumindest in eher linken, dem Staat eher skeptisch gegenüberstehenden Kreisen.