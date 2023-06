Rauch über New York:"Der Klimawandel ist real. Er ist hier."

Klimaaktivisten protestieren am Donnerstag in New York, während noch immer Rauch aus Kanada über der Stadt liegt.

Hunderte Waldbrände in Kanada vergiften erneut die Luft in New York. Werden solche Zustände künftig die Regel sein?

Von Christian Zaschke, New York

Es war ein Tag, der in die Geschichte New Yorks eingehen wird, und es war ein Tag, der grundsätzliche Fragen aufgeworfen hat. Nachdem der aus Kanada heruntergewehte Rauch der Waldbrände die Stadt am Mittwoch gewissermaßen eingenommen hatte, gingen die Bilder der gelb gefärbten Metropole um die Welt. Wer in der Stadt lebt, bekam Nachrichten von Freunden und Verwandten: "Könnt ihr noch atmen?" Antwort: Ja, konnte man. Aber es war unangenehm. In allen besorgten Botschaften fand sich das gleiche Wort: "Sieht apokalyptisch aus." Antwort: Fühlte sich auch so an.