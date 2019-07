5. Juli 2019, 18:59 Uhr New York Polizei hilft Ladendiebin

Eine Frau wird mit Lebensmitteln erwischt, die sie nicht bezahlt hat. Drei Polizisten reagieren anders als erwartet.

Drei Polizisten in New York haben einer des Ladendiebstahls beschuldigten Frau die "mitgenommenen" Lebensmittel bezahlt, anstatt sie festzunehmen. Der Vorfall wurde von einem Kunden in dem Laden der Supermarktkette Whole Foods beobachtet und am Freitag über Twitter verbreitet. Dieser postete ein Foto, auf dem die Frau, die vom Sicherheitspersonal des Ladens gestoppt wurde, weinend zu sehen ist, während die drei Beamten die Lebensmittel bezahlen. Deren Vorgesetzter Terence Monahan twitterte, die drei gehörten zu den "gutherzigen Cops, die still gute Taten für bedürftige New Yorker vollbringen".