Romantisch wirkt sie, die Kutschfahrt durch den New Yorker Central Park. Sanfte Klänge von George Gershwin sind in der Szene des Woody-Allen-Films „Manhattan“ zu hören, keine Autohupen, die man aus Gershwins Orchesterwerk „An American in Paris“ kennt. Alles fließt wohlig dahin. Auf der Rückbank der Droschke nennt Isaac seine Begleiterin „Gottes Antwort auf Hiob“. Er präzisiert: „Gott hätte auf dich gezeigt und gesagt: ‚Weißt du, ich mache viele schreckliche Dinge, aber ich kann immer noch eines davon machen.‘“

Es gibt Dinge, die schön und schrecklich zugleich sind. Zum Beispiel Pferdekutschen, in denen sich Touristen weltweit durch Städte und Parks transportieren lassen.

Ein New Yorker Kutscher putzt das Hinterrad seines Fuhrwerks. Foto: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP Ein New Yorker Kutscher putzt das Hinterrad seines Fuhrwerks. Foto: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP Ein Kutscher im Verkehr der 59th Street von New York City. Foto: Eduardo Munoz/REUTERS Ein Kutscher im Verkehr der 59th Street von New York City. Foto: Eduardo Munoz/REUTERS Romanch Mahajan starb am 17. Juni 2026 bei einem Unfall während einer Droschkenfahrt im Central Park. Foto: Yuki Iwamura/AP Photo/Yuki Iwamura Romanch Mahajan starb am 17. Juni 2026 bei einem Unfall während einer Droschkenfahrt im Central Park. Foto: Yuki Iwamura/AP Photo/Yuki Iwamura In Manhattan warten sie im Central Park auf Kunden, die ersten 20 Minuten kosten 77,22 Dollar. Von einer 165 Jahre alten „Hassliebe“ zu all den Victorias, Hansom Cabs und Landauers – wie die Kutschen heißen – hat die New York Times kürzlich geschrieben. Doch im vergangenen Sommer ist ein 18-jähriger Tourist während einer Fahrt durch den Park gestorben.

Der Inder war seiner vom Fuhrwerk gerutschten Mutter zu Hilfe geeilt. Den Vorfall nahmen Bürgermeister Zohran Mamdani und der Stadtrat jetzt zum Anlass, die Touri-Droschken möglicherweise endgültig abzuschaffen. 200 Kutscher könnten bis zum Jahr 2028 mit dem Gebrauch von Rikschas vertraut gemacht werden, auch mit dem Lenken von E-Wagen in Oldtimer- oder Golfwagen-Optik, die auch schon in Städten wie Lissabon oder Wien herumfahren.

Tierschützer nahmen die Entscheidung des New Yorker Stadtrats mit Begeisterung auf. Foto: Eduardo Munoz/Reuters

Bereits in den 1860er-Jahren hatten in New York Tierschützer gegen die aus ihrer Sicht nicht artgerechte Haltung der Kutschpferde protestiert. Doch sie blieben im Dienst, überstanden U-Bahn-Bau und die Triumphzüge des Automobils, der Uber-App und der E-Scooter. Mal beschloss man, den Gäulen Wassertröge an den Straßenrand zu stellen, damit sie sich erfrischen konnten (die Tröge wurden von Anwohnern zum Waschen von Wäsche und zur Aufbewahrung von Fischen missbraucht). Dann zog man ihnen Windeln an. Ihre Kadaver wurden lange in einer Bucht in Brooklyn entsorgt, der sogenannten „Dead Horse Bay“.

Schon die Literatur beschreibt seit Jahrhunderten, was auf der Bank hinterm Kutschbock so alles möglich ist

So weit, so schrecklich. Doch für viele Menschen waren und sind Kutschenfahrten eben auch: herrlich romantisch. Woody Allen setzte das in „Manhattan“ nachts, in Schwarz-Weiß und ohne sichtbare Pferdeäpfel, in Szene. In „Barefoot in the Park“ kamen sich während einer Droschkenfahrt durch den Central Park – Ri Ra Rutsch! – Robert Redford und Jane Fonda nah und immer näher, und in „Sex and the City“ war es Mister Big, welcher gleich hinter dem Schweif versuchte, seine Carrie zurückzugewinnen. Und hatten nicht schon Gustave Flaubert (in „Madame Bovary“), Leo Tolstoi (in „Anna Karenina“) und Eduard Mörike (in „Mozart auf der Reise nach Prag“) beschrieben, was auf der Bank hinterm Kutschbock so alles möglich ist?

In New York geht diese Ära nun höchstwahrscheinlich zu Ende. Ebenso wie zuvor schon in Chicago oder Salt Lake City. In Wien und auf Mallorca wird noch diskutiert. In Rom, Montreal und Melbourne dürfen Kutschen nur noch durch Parks fahren. „Schrecklich ist sein prächtiges Schnauben“, so heißt es im Buch Hiob über das Pferd. Schrecklich, prächtig – und zweifellos schöner als jede Autohupe.