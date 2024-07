New Yorks Bürgermeister Eric Adams will die schwarzen, stinkenden Müllsäcke von den Straßenrändern verbannen und mithin das Rattenproblem in den Griff bekommen. Dazu präsentiert er eine geniale Neuerung.

Von Boris Herrmann, New York

Es war Teil einer Revolution, als New Yorks Bürgermeister Eric Adams dieser Tage eine rollbare Mülltonne vor sich herschob. Es war Teil einer Revolution, wie er diese Tonne dann auf dem Bürgersteig vor seiner Residenz in Manhattan parkte, wo schon ein gefüllter schwarzer Müllsack bereitlag. Es gehörte zu derselben Revolution, wie dann „Empire State of Mind“ eingespielt wurde, der New-York-Gassenhauer von Alicia Keys und Jay-Z, und wie Adams zu diesen Klängen den Müllsack in die dafür vorgesehene Rolltonne warf, den Deckel zuklappte, zufrieden lächelte und erste Glückwünsche für diese Heldentat entgegennahm. Dann trat der Bürgermeister ans Mikrofon und begrüßte die Öffentlichkeit, die in dieser Stadt ja auch immer eine Weltöffentlichkeit ist, mit den Worten: „Welcome to our Trash Revolution.“