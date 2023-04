Das Parkhaus befindet sich im Financial District von New York - die Rettungsarbeiten mussten zeitweise unterbrochen werden, weil Gebäude drohte, noch weiter einzustürzen.

Ein Mensch kommt ums Leben, fünf weitere sollen verletzt sein. Das Gebäude befindet sich im Financial District, an der Südspitze Manhattans.

Beim Einsturz eines Parkhauses in New York ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, teilten die Rettungskräfte und Bürgermeister Eric Adams am Dienstag mit.

Zahlreiche Autos wurden zusammengedrückt und hingen teilweise von den eingestürzten Stockwerken. Die Rettungsarbeiten mussten zeitweise unterbrochen werden, weil das größtenteils in sich zusammengesackte Parkhaus an der Südspitze Manhattans noch weiter einzustürzen drohte.

Warum das mehrstöckige Gebäude in sich zusammenbrach, war zunächst noch unklar und soll nun untersucht werden. Der Einsatzleiter der New Yorker Feuerwehr (Fire Department City of New York, FDNY) sagte allerdings, es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass es sich um etwas anderes als einen strukturellen Einsturz handelt.

New Yorks Bürgermeister Eric Adams besuchte die Unfallstelle in der Ann Street und forderte die Bürger und Bürgerinnen auf, das Gebiet in der Nähe des World Trade Centers und der New Yorker Börse zu meiden.