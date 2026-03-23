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Flughafen LaGuardiaBerichte: Flugzeug kollidiert in New York mit Fahrzeug

Am New Yorker Flughafen LaGuardia gab es einen Unfall.
Am New Yorker Flughafen LaGuardia gab es einen Unfall. Spencer Platt/Getty Images via AFP

Der Vorfall habe sich auf dem Flughafen LaGuardia ereignet, melden örtliche Medien. Es soll mehrere Verletzte geben.

Auf dem Flughafen LaGuardia in New York ist laut Medienberichten ein Flugzeug der Air Canada mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Der Vorfall habe sich am späten Sonntagabend (Ortszeit) auf dem Rollfeld ereignet, berichtete der Sender NBC News unter Berufung auf die New Yorker Polizei und die Feuerwehr. NBC berichtete, es habe mindestens vier Verletzte gegeben. Darunter seien der Pilot und der Co-Pilot.

Auf Bildern ist die am Bug stark beschädigte Maschine zu sehen. Bei dem in die Kollision verwickelten Fahrzeug soll es sich um einen Feuerwehrwagen handeln. Der Flugbetrieb auf dem Flughafen sei unterbrochen worden, meldete der Sender CNN. Der Flughafen LaGuardia wird vor allem für Verbindungen innerhalb der USA genutzt.

Rettungskräfte sind an einem Fahrzeug im Einsatz.
Rettungskräfte sind an einem Fahrzeug im Einsatz. Bing Guan/Reuters
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