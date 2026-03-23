Auf dem Flughafen LaGuardia in New York ist laut Medienberichten ein Flugzeug der Air Canada mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Der Vorfall habe sich am späten Sonntagabend (Ortszeit) auf dem Rollfeld ereignet, berichtete der Sender NBC News unter Berufung auf die New Yorker Polizei und die Feuerwehr. NBC berichtete, es habe mindestens vier Verletzte gegeben. Darunter seien der Pilot und der Co-Pilot.