Auf dem Flughafen LaGuardia in New York ist laut Medienberichten ein Flugzeug der Air Canada mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Der Vorfall habe sich am späten Sonntagabend (Ortszeit) auf dem Rollfeld ereignet, berichtete der Sender NBC News unter Berufung auf die New Yorker Polizei und die Feuerwehr. Der Pilot und der Co-Pilot seien ums Leben gekommen, zwei weitere Personen seien verletzt worden, meldete CNN und verwies dabei auf Angaben der Behörden. Bei den Verletzten handele es sich um Insassen des Fahrzeuges.

Die Ursache des Zusammenstoßes ist den Berichten zufolge noch unklar. Die Maschine vom Typ Bombardier CRJ900 mit 72 Passagieren und vier Besatzungsmitgliedern sei aus dem kanadischen Montreal gekommen.

Rettungskräfte sind an einem Fahrzeug im Einsatz. Bing Guan/Reuters

Auf Bildern ist die am Bug stark beschädigte Maschine zu sehen. Bei dem in die Kollision verwickelten Fahrzeug soll es sich um einen Feuerwehrwagen handeln. Der Flugbetrieb auf dem Flughafen sei unterbrochen worden, meldete der Sender CNN. Der Flughafen LaGuardia wird vor allem für Verbindungen innerhalb der USA genutzt.