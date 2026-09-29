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USADie geheimnisvollen Kanalisations-Kletterer von New York

Lesezeit: 4 Min.

Die Überwachungkamera einer Autowerkstatt im Stadtteil Queens zeichnete Anfang Mai zwei Kanalisationskletterer beim Einstieg in den Gully auf.
Die Überwachungkamera einer Autowerkstatt im Stadtteil Queens zeichnete Anfang Mai zwei Kanalisationskletterer beim Einstieg in den Gully auf.
AKI Auto Care via AP

Seit Monaten öffnen sich in der Metropole nachts Gullydeckel und Gestalten klettern heraus. Die Polizei stand vor einem Rätsel – bis sie jetzt zwei der Männer ertappte.

Von Boris Herrmann, New York

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Die Kanalisation von New York City ist nicht irgendeine Kanalisation. Hier lebten und wirkten schließlich die Teenage Mutant Ninja Turtles in der gleichnamigen Comicserie. Auch die Titelhelden von Ghostbusters II scheuten sich nicht, dem Bösen bis unter die Gullydeckel zu folgen. Als Zuschauer von „Batmans Rückkehr“ meinte man, das giftgrüne Abwasser fast durch die Leinwand riechen zu können, als der hier wohnhafte Pinguin (Danny DeVito) zu Max Shreck (Christopher Walken) sagte: „Was du in die Toilette wirfst, stelle ich auf meinen Kaminsims.“

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