7. Juni 2019, 18:52 Uhr New York Kalter Krieg

Eine Kugel in der Waffel: Eiswagen im New Yorker Stadtteil Brooklyn.

Die Stadtverwaltung hat beschlossen, rigide gegen die Eiscremeverkäufer vorzugehen. Grund ist, dass viele Verkäufer ihre Strafzettel nicht zahlen, die man unweigerlich bekommt.

Von Christian Zaschke

Was macht man als Tourist, der seit Stunden an einem schwülen Tag durch Midtown Manhattan gelaufen ist, von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit, umgeben von Zehntausenden anderen Touristen, die exakt das gleiche tun? Genau, man macht Pause und kauft sich ein Eis. Praktischerweise materialisiert sich so gut wie immer, wenn man in Midtown an Eis denkt, umgehend ein sogenannter Ice Cream Truck, die Stadt ist übervoll davon. Selbstverständlich ist das Eis wie so vieles in New York überteuert, aber darüber muss man hinwegsehen.

In diesen Tagen dürfte es den Touristen allerdings etwas schwerer fallen, das ersehnte Eis zu erstehen, denn die Stadtverwaltung hat beschlossen, rigide gegen die Eiscremeverkäufer vorzugehen. Nicht, weil sie etwas gegen Eiscreme an und für sich hätte. Sondern, weil manche Verkäufer ihre Strafzettel nicht zahlen. Und als Eiscremeverkäufer in Midtown sammelt man zwangsläufig mehrere Knöllchen pro Tag ein.

Das liegt daran, dass man so gut wie nirgendwo parken darf. Die Eiscremeverkäufer müssen aber irgendwo parken, bevorzugt da, wo sich die meisten Touristen aufhalten. Zum Beispiel am Metropolitan Museum of Art, am Rockefeller Center, an der St. Patrick's Cathedral, am Empire State Building und natürlich am Times Square, der überschätztesten Touristenattraktion der Stadt. Die städtischen Knöllchenverteiler wissen selbstverständlich, wo sie warten müssen. Der Ice Cream Truck hält an, sie stellen einen Strafzettel aus. So geht das Spiel.

Etliche Strafzettel werden nie bezahlt

Teil des Spiels ist es für manche Verkäufer aber auch, diese Strafzettel niemals zu bezahlen. Die Stadt teilte nun mit, dass einige Betreiber von Ice Cream Trucks ihr die erstaunliche Summe von 4,5 Millionen Dollar schuldeten. Rund 22 500 Strafzettel seien unbezahlt geblieben. Die Konsequenz: Die Stadt hat in dieser Woche 34 Trucks abschleppen lassen und einstweilen im Stadtteil Queens festgesetzt. Nach weiteren zwölf Trucks werde gesucht. Diese 46 Fahrzeuge gehörten den dreistesten Nichtzahlern. Bürgermeister Bill de Blasio sagte, dies sei das Ende für die "Gesetzesbrecher unter den Eiscremeverkäufern".

Viele Betreiber von Ice Cream Trucks nehmen die Knöllchen einfach als laufende Kosten hin und zahlen regelmäßig. Manche Betreiber haben hingegen ein Netz von Scheinfirmen aufgebaut, um sich dem Zugriff der Stadtverwaltung zu entziehen. Auf dem Papier wechseln die Trucks regelmäßig die Besitzer und werden neu angemeldet. In Wahrheit gehören sie durchgehend ein und derselben Person. Indem sie die Trucks einstweilen aus dem Verkehr zieht, hofft die Stadt, diese Praxis zu unterbinden.

Die Ice Cream Trucks bewegen sich auf einem Terrain, das ohnehin schon vollkommen überfüllt ist. In Midtown Manhattan drängen sich auf engstem Raum unzählige Wagen und Karren und Stände, die alle denkbaren Arten von Essen verkaufen. Die wenigen legalen Standplätze sind umkämpft und belegt. Dazu gesellen sich die fliegenden Händler, die die Touristen mit Kitsch und Tand versorgen, mit Bildern, mit Schuhen oder Handtaschen, und wenn es beginnt zu regnen, dauert es keine zwei Minuten, bis wundersamerweise an jeder Ecke ein Regenschirmverkäufer steht.

Die Ice Cream Trucks tuckern durch dieses Chaos, sie halten mal hier und mal dort, und gerade in den Sommermonaten, wenn New York sich anfühlt wie eine Dampfsauna, erfreuen sie sich größter Beliebtheit. Einstweilen fehlen nun einige im Straßenbild, aber wie es nun einmal ist in dieser oft gnadenlosen Stadt: Bald werden andere ihren Platz einnehmen.