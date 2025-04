Bei einem Hubschrauberabsturz in der US-Millionenmetropole New York sind Medienberichten zufolge mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten die TV-Sender CBS und ABC sowie das lokale Medium WPIX unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Der Helikopter war in den Hudson River vor Manhattan gestürzt. Auch Kinder sollen unter den Opfern sein.

Einsatzkräfte näherten sich der Unglücksstelle mit zahlreichen Booten, wie auf Bildern zu sehen war. Die US-Flugsicherheitsbehörde teilte mit, dass ein Hubschrauber vom Typ Bell 206 verunglückt sei. Es seien Ermittlungen zu den Ursachen aufgenommen worden. Im Internet verbreiteten sich Aufnahmen der Kabine eines Hubschraubers, der wie ein Stein ins Wasser stürzte. Es wurde spekuliert, ob das Fluggerät zuvor in der Luft auseinandergebrochen war.

Hubschrauber Teil des New Yorker Alltags

Helikopter gehören zum New Yorker Stadtbild: Ständig sind sie in Manhattan zu sehen, meistens haben sie Touristen an Bord oder aber bringen reiche Geschäftsleute zu ihrem nächsten Termin oder Wohnsitz vor den Toren der Stadt. Vielen New Yorkern ist das nicht nur zu laut, sondern auch zu gefährlich. Immer wieder hatte es nach Unfällen Debatten über die Sicherheit in der dicht besiedelten Metropole mit Hunderten Wolkenkratzern gegeben.

Dabei bestehen Regeln, wonach Helikopter nicht ohne spezielle Erlaubnis über das Zentrum Manhattans fliegen dürfen. Die meisten Piloten heben am Rande der Insel ab und fliegen über dem East River und dem Hudson. Nicht weit entfernt von der mutmaßlichen Unglücksstelle am Donnerstag hatte ein Pilot 2009 ein US-Airways-Flugzeug spektakulär auf dem Hudson notgelandet, ohne dass dabei jemand verletzt wurde.

Immer wieder Unfälle

Für Tausende Urlauber in New York gehört ein Rundflug über der Millionenstadt zum Pflichtprogramm, für einige werden die wenigen Minuten über Manhattan - für die sie Hunderte Dollar zahlen - zum Höhepunkt. Eine Reihe von Unternehmen hat zudem die Geschäftsleute im Visier.

Viele Anwohner allerdings stört das. 2016 versuchte New York, das mit Dutzenden Millionen Dollar Einnahmen selbst an dem Geschäft profitiert, einen Kompromiss zu schließen: Die ursprüngliche Zahl von 60 000 Flügen pro Jahr wurde halbiert. Dies verhinderte jedoch nicht die Unfälle.

Bereits im Mai 2019 war ein außer Kontrolle geratener Helikopter in den Hudson River gestürzt. Der Pilot konnte sich mit einem Sprung ins Wasser retten. Kurze Zeit später stürzte ein Hubschrauber auf ein Hochhausdach und ging in Flammen auf.