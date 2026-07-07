Mitten in Manhattan ist ein im Umbau befindliches Gebäude mit 37 Stockwerken wegen Einsturzgefahr geräumt worden. Die Gegend um das Gebäude herum sei weiträumig abgesperrt worden, auch einige andere Gebäude seien vorsichtshalber evakuiert worden, teilten Polizei, Feuerwehr und New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani mit.

New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani schaute am Schauplatz des Dramas vorbei. Angelina Katsanis/AP/dpa

Das Gebäude ist das frühere Hauptquartier des Pharmakonzerns Pfizer an der 42. Straße, das derzeit zu einem Wohngebäude umgewandelt wird. Einige Stahlbalken schienen sich verbogen zu haben, es gebe statische Probleme und es werde versucht, das Gebäude wieder zu stabilisieren, hieß es. Die Ursache war zunächst unklar. Berichte über Verletzte gab es keine.