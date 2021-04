Von Thorsten Denkler, New York

Charlotta Janssen wischt sich vor der Begrüßung kurz die Hände an ihrer Jeanslatzhose ab. Wäre gar nicht nötig. Es gibt ja nur den üblichen Ellbogencheck. Sie versucht gerade, einen der gebrauchten Holzpellet-Öfen zu reparieren, die sie für die Gäste des "Chez Oskar" am Malcolm-X-Boulevard tief in Brooklyn organisiert hat. Es ist Mitte April, da kann es in New York auch über Tag noch empfindlich kalt werden.