Rikers Island in New York. Inzwischen hat das Coronavirus auch die Gefängnisse erreicht.

Die Menschen, die in Freiheit leben, ziehen sich als Schutz vor dem Coronavirus freiwillig in ihre vier Wände zurück. Doch was ist mit denen, die schon vorher abgeschottet waren? Weil sie im Gefängnis sitzen - und das Virus nun mit in der Zelle hockt.

New York hat sich um Epizentrum der Corona-Krise in den Vereinigten Staaten entwickelt. Mehr als 47 000 Menschen gelten als infiziert, mindestens 1370 sind bereits gestorben. Inzwischen hat das Virus auch die Gefängnisse erreicht. Erstmals seit mehr als 70 Jahren sitzen weniger als 5000 Menschen in New York im Gefängnis, weil die Stadt Hunderte wegen des Virus entlassen hat - um die Überbelegung und damit die Ausbreitung des Erregers zu bekämpfen.

Und dennoch waren einem Bericht der New York Times zufolge am Montag 167 Häftlinge, 114 Wärter und 23 Arbeiter aus dem Gesundheitsbereich in allen New Yorker Gefängnissen mit dem Virus infiziert, zwei Wärter sind an dem Virus gestorben.

"Die lassen uns hier zum Sterben zurück", zitiert die Zeitung einen Häftling aus dem Gefängnis Rikers Island. Die Insassen sind demnach verzweifelt, versuchen mit Shampoo Oberflächen zu desinfizieren, ein anderer nutze eine Socke, um ein Telefon in dem Gefängnis nicht anfassen zu müssen.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Einem Bericht des Portals The Intercept zufolge soll die Stadt den Häftlingen des Gefängnisses zudem ein Arbeitsangebot gemacht haben: Das Ausheben von Massengräbern für sechs Dollar die Stunde - mehr, als es für andere Tätigkeiten gibt. Dafür sollen die Insassen Schutzkleidung gestellt bekommen.

Bei dem Ort des Arbeitseinsatzes soll es sich um die Hart Island in den Brox handeln. Die Stadt New York betreibt dort schon seit Längerem ein Friedhof, der von Häftlingen unterhalten wird. Vor diesem Hintergrund bestätigte das Büro des Bürgermeisters Bill de Blasio dem Intercept, dass es generell ein Arbeitsangebot für Häftlinge auf Hart Island gebe. Dies stehe jedoch nicht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Dem Bericht nach äußerte sich das Büro nicht zu der Frage, ob es bei dem Jobangebot für die Insassen um das Ausheben von Massengräbern gehe.

Neben der Schutzkleidung soll jedoch noch ein weiterer Aspekt dafür sprechen, dass die Häftlinge diesmal keine normalen Gräber schaufeln sollen. The Intercept zitiert aus einem Bericht der Stadt aus dem Jahr 2008. Damals sei geprüft worden, ob der Friedhof auf Hart Island im Falle einer Pandemie als letzte Ruhestätte fungieren könne. Dem Report nach ist der Ort als "vorübergehendes Massengrab" geeignet, wenn die Särge nach einer Methode des Verteidigungsministeriums eng aneinandergereiht würden, um sie nicht übereinander stapeln zu müssen.

Die Zahl der Corona-Opfer steigt in den ganzen USA weiter drastisch an. Jüngsten Zahlen der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore zufolge starben dort mittlerweile mehr als 5100 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus. Zudem verzeichnet das Land mehr als 216 000 bestätigte Infektionen - so viele wie nirgendwo sonst auf der Welt. Die Gesundheitsexperten der US-Regierung rechnen derzeit mit 100 000 bis 240 000 Toten durch die Pandemie in den USA.