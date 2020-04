Medizinisches Personal vor dem North Shore University Hospital in Manhasset, New York.

Das Virus sitzt überall. Es ist in die Hochsicherheitsgefängnisse vorgedrungen und in die Viertel der orthodoxen Juden. Es hat die Ärzte an der Front infiziert und die Reichen in den Vorortvillen. Es hat alte Dramatiker am Broadway getötet und mittelalte Polizisten und dynamische Priester, Marathonläufer, Schauspieler und eine junge Schulleiterin in Brooklyn.