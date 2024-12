Im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen auf Brian Thompson, den Chef des US-Versicherers United Healthcare, mitten in Manhattan hat die örtliche Polizei in einem McDonald’s in Pennsylvania einen jungen Mann festgenommen. Ein Angestellter der Fast-Food-Kette erkannte den Mann anhand der Fahndungsfotos und rief die Polizei.

Bei dem Tatverdächtigen Luigi M. wurde eine Waffe mit Schalldämpfer gefunden, die der ähnelt, mit der Thompson getötet wurde. Der 26-Jährige hatte außerdem mehrere gefälschte Ausweise dabei, sagte die New Yorker Polizeichefin Jessica Tisch bei einer Pressekonferenz. Ermittler des New York City Police Department (NYPD) seien auf dem Weg nach Pennsylvania, um die dortigen Behörden bei den Ermittlungen zu unterstützen, sagte Tisch.

Nach den tödlichen Schüssen auf Thompson hatte die Polizei mehrere Fahndungsbilder veröffentlicht. Der Täter floh demnach auf einem Elektrofahrrad und verschwand im Central Park. Am Freitag fanden die Ermittler dort einen Rucksack, der mutmaßlich dem Täter gehört.

Thompson war am vergangenen Mittwochmorgen vor einem Hotel- und Wohngebäude in der Nähe des Times Square niedergeschossen worden. Der 50-Jährige soll von drei Schüssen getroffen worden sein und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Thompson lebte mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Minneapolis.

Die Polizei hatte eine Belohnung von 10 000 Dollar für Hinweise auf den Täter ausgesetzt, die zu einer Verhaftung und Verurteilung führen. Die Bundespolizei FBI setzte eine Belohnung von bis zu 50 000 Dollar aus.

Brian Thompson, der mehr als 20 Jahre bei United Healthcare arbeitete und dort 2021 zum CEO aufstieg, leitete eine Konzernsparte mit 140 000 Angestellten. Er soll zuletzt bedroht worden sein, wie die New York Times aus Polizeikreisen erfuhr. Details wurden nicht bekannt.