Die Hafenverwaltung von New Orleans hat Medienberichten zufolge eine Klage gegen den Betreiber eines Tankschiffes eingereicht, das ein Flusskreuzfahrtschiff gerammt und in die Kaimauer gedrückt hatte. In dem Klageschreiben, das örtlichen Medien und dem Sender CBS vorliegt, wird der Schaden durch das Unglück auf mindestens eine Million US-Dollar (907 000 Euro) beziffert und eine Übernahme der Kosten gefordert. Eine solche Klage erleichtere US-Behörden auch die Untersuchung des Unglücks, berichtet der Sender PBS .

Der rund 160 Meter lange Tanker Atlantic Asphalt war am Freitag in das deutlich kleinere Flusskreuzfahrtschiff American Heritage gekracht, das an der Kaimauer angelegt hatte. Durch die Wucht der Kollision wurde es so stark beschädigt, dass der Rumpf langsam mit Wasser volllief, das Schiff auf die Seite kippte und zur Hälfte im Mississippi versank. Alle 129 Passagiere und die Schiffscrew überlebten, viele wurde aus dem Wasser gerettet. 32 Personen wurden laut Behörden verletzt, aber nicht lebensgefährlich.

Noch am selben Tag habe der Hafenbetreiber die Klage eingereicht, hieß es in den Berichten. Die Kollision sei das Ergebnis „grober Fahrlässigkeit, durch Verschulden oder Unachtsamkeit“, so der angebliche Vorwurf. Wie hoch der Schaden genau ist, wird demnach noch geprüft.

Die Schiffsmanagementfirma hat sich in einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt. Sie kooperiere umfassend mit den Behörden bei den notwendigen Untersuchungen, teilte die Firma mit und dankte allen an der Rettung Beteiligten.

Der Tanker hatte New Orleans als Zielhafen angesteuert, berichtet der Sender PBS unter Berufung auf die Schiffs-Tracker-Seite Marine Traffic; er sei auf den Marshallinseln registriert.