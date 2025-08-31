Seit bald vier Jahren versteckt sich ein Vater nach einem Sorgerechtsstreit in der Wildnis Neuseelands – mit seinen drei Kindern. Viele im Land fordern eine intensivere Suche der Polizei, doch die scheut eine Konfrontation mit dem bewaffneten Mann.

Von Thomas Hahn, Seoul

Tom Phillips ist jetzt einer der berühmtesten Väter Neuseelands. Das wurde am Freitag deutlich, als die Polizei in Hamilton ein Überwachungsvideo veröffentlichte. Es zeigt nach Erkenntnissen der Polizei Phillips und eines seiner drei Kinder, mit denen er vor bald vier Jahren in den Wäldern um das Dorf Marokopa verschwand. Zu sehen ist, wie die beiden am Mittwochmorgen gegen zwei Uhr in einen Lebensmittelladen in der Kleinstadt Piopio einbrechen und danach auf einem Quad davonfahren. Es war das erste Mal seit Oktober 2024, dass Phillips gesehen wurde. Medien auf der ganzen Welt berichteten darüber. Und in Neuseeland flammte die Debatte auf, ob die Polizei nicht mehr tun müsste, um die Kinder aus der Wildnis zurückzuholen.