Wie das Leben nach dem dramatischen Ende ihres Martyriums weitergehen soll, ist die nächste große Frage für Jayda, Maverick and Ember aus dem Dorf Marokopa in Neuseeland. Sie sind noch Kinder, zwölf, zehn und neun Jahre alt erst, und sie haben Erfahrungen hinter sich, die sie so leicht nicht mehr aus ihren Köpfen bekommen werden. Vor bald vier Jahren, im Dezember 2021, ist ihr Vater Tom Phillips mit ihnen abgehauen, vermutlich um dem Urteil eines Sorgerechtsstreits zuvorzukommen. Seit damals versteckte Phillips sich mit ihnen in den dichten Wäldern der Region Waikato auf Neuseelands Nordinsel. Die Polizei suchte vergeblich nach ihnen.
Fall Tom Phillips in NeuseelandFlucht in den Tod
- Tom Phillips, der sich fast vier Jahre mit seinen drei Kindern in Neuseelands Wildnis versteckte, wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet.
- Die Polizei stellte Phillips nach einem Einbruch mit Straßennägeln, woraufhin er das Feuer eröffnete und einen Beamten schwer verletzte.
- Die drei Kinder sind unverletzt und wurden zu ihrer Mutter zurückgebracht, stehen aber vor einer schwierigen Wiedereingliederung in die Gesellschaft.
Der Vater, der sich nach einem Sorgerechtsstreit mit seinen drei Kindern in der Wildnis Neuseelands verschanzte, wurde von der Polizei erschossen. Vor den Augen einer Tochter. Über ein Drama, das die Polizei eigentlich verhindern wollte.
Von Thomas Hahn
