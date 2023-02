Zyklon "Gabrielle":Neuseeland ruft nationalen Notstand aus

Neuseeland hat am Dienstag zum erst dritten Mal in seiner Geschichte den nationalen Notstand ausgerufen. Zyklon Gabrielle löste weitreichende Überschwemmungen, Erdrutsche und riesige Flutwellen aus. "Es war eine schlimme Nacht für die Neuseeländer im ganzen Land, vor allem aber im oberen Teil der Nordinsel ... viele Familien wurden vertrieben, viele Häuser sind ohne Strom, im ganzen Land sind große Schäden entstanden", sagte Regierungschef Chris Hipkins am Dienstag.

Es sei noch zu früh, um Angaben zu der Zahl der Vertriebenen oder Verletzten zu machen. Es wurden keine Todesfälle bestätigt. Die Behörden haben Küstenregionen evakuiert und fordern die Menschen weiterhin auf, wegen weiterer drohender Überschwemmungen ihre Häuser zu verlassen. Viele Straßen sind überflutet oder weggeschwemmt, Mobilfunknetze unterbrochen und einige Städte von der Außenwelt abgeschnitten.

Wirbelsturm Gabrielle befindet sich derzeit rund 100 Kilometer östlich von Auckland und es wird erwartet, dass der Zyklon in ost-südöstlicher Richtung parallel zur Küste weiterzieht. Neuseeland hatte zuletzt wegen eines Erdbebens im Jahr 2011 und während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 den nationalen Notstand ausgerufen.

"Katastrophe von erheblichem Ausmaß"

Der Notstand ermöglicht die Koordinierung der Notfallmaßnahmen auf nationaler Ebene und stellt sicher, dass die Ressourcen umgehend dorthin gelangen können, wo sie benötigt werden, erklärte der Minister für Notfallmanagement, Kieran McAnulty, auf einer Pressekonferenz in Wellington. "Es handelt sich um eine Katastrophe von erheblichem Ausmaß, die eine echte Bedrohung für das Leben der Neuseeländer darstellt", sagte er.

Zum Zeitpunkt der Pressekonferenz war bereits eine Suchaktion nach einem Feuerwehrmann in Gange, der nach einem plötzlichen Erdrutsch in Muriwai an der Westküste Aucklands vermisst wird, nachdem Stürme und Regen über die Region hinweggefegt sind. Innerhalb von 12 Stunden wurden dort mehr als 265 Millimeter Regen gemessen. Der Feuerwehrmann war einer von zwei Eingeschlossenen in Muriwai, nachdem die Flut mehrere Erdrutsche verursacht hatte. Der andere Feuerwehrmann konnte mit lebensgefährlichen Verletzungen gerettet werden.

Ein Fluss nördlich von Auckland ist über die Ufer getreten, während der Wind einen Turm in der Stadt zum Einsturz zu bringen drohte und die Anwohner ebenfalls zwang, ihre Häuser zu verlassen. In Auckland herrscht nun eine Atempause, da "Gabrielle" vorüberzieht. Es wird davon ausgegangen, dass der Flughafen von Auckland am Dienstag wieder geöffnet wird, und die Fluggesellschaft Air New Zealand sollte ihre internationalen und nationalen Flüge über ihr verkehrsreichstes Drehkreuz wieder aufnehmen. Eine Warnung vor starkem Wind bleibt jedoch bestehen.