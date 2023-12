Der britische Fernsehsender Gold hat gerade wieder den "Christmas Cracker Joke" gekürt. Der Christmas Cracker Joke ist eine sehr englische Angelegenheit. Menschen dürfen Witze einreichen, welche sowohl mit Weihnachten als auch mit irgendwelchen aktuellen britischen Themen zu tun haben. Aber, ehrlich gesagt, als Festland-Europäer kapiert man diese Witze oft nicht - und muss erst einmal nachschlagen. So auch beim diesjährigen Gewinner. Der Witz lautet: "Did you hear about the Christmas cake on display in the British Museum? It was Stollen".