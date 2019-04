30. April 2019, 10:34 Uhr Neuseeland Festnahme nach Bombenalarm in Christchurch

Auf einem unbewohnten Grundstück hat die Polizei einen mutmaßlichen Sprengsatz gefunden. Angrenzende Häuser wurden zwischenzeitlich evakuiert.

Die Polizei in der neuseeländischen Stadt Christchurch hat nach dem Fund einer mutmaßlichen Bombe einen 33-jährigen Verdächtigen festgenommen. Der Gegenstand, bei dem es sich vermutlich um einen Sprengsatz handele, sei auf einem unbewohnten Grundstück gefunden und von einem Entschärfungskommando sichergestellt worden, sagte Polizeichef John Price. Zwischenzeitlich evakuierte die Polizei angrenzende Häuser und erteilte ein Flugverbot.

Die Polizei äußerte sich nicht dazu, ob es irgendeinen Zusammenhang zu jenem Mann geben könnte, der am 15. März bei Angriffen auf zwei Moscheen in Christchurch 50 Menschen getötet haben soll. Dieser hatte neben mehreren Schusswaffen auch zwei selbst gebaute Sprengsätze in seinem Wagen. Er sitzt derzeit in einem Hochsicherheitsgefängnis in Auckland.

Der mutmaßliche Attentäter, ein 28-jähriger Australier, soll vor dem Terroranschlag im Internet eine Art Manifest veröffentlicht haben, im dem er rechtsextremes Gedankengut und Hass auf Muslime ausdrückte.