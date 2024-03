Prinz Harry , 39, und Prinz William , 41, haben ihre verstorbene Mutter gewürdigt - getrennt voneinander. Bei einer Preisverleihung, bei der im Andenken an die 1997 verstorbene Prinzessin Diana junge Menschen für ihr gesellschaftliches Engagement geehrt werden, sagte William der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge in London: "Sie hat mir beigebracht, dass jeder das Potenzial hat, etwas zurückzugeben; dass jeder in Not eine helfende Hand im Leben verdient." Sein Bruder Harry wurde später per Video zugeschaltet. "Vielen Dank, dass Sie so viele andere inspirieren und gleichzeitig das Erbe meiner Mutter erhalten, das weiß ich wirklich zu schätzen", sagte er. Britische Medien werteten die getrennten Auftritte als Zeichen für die anhaltende Kluft zwischen den Brüdern.

Manuel Neuer, 37, Fußballer, und Anika Neuer, 23, Handballerin, sind Eltern geworden. Der Kleine mit dem Namen Luca kam am Donnerstag zur Welt, wie zuerst die Bunte berichtete und Bayern-Trainer Thomas Tuchel bestätigte. "Manuel kommt heute zurück und steht morgen im Tor, beflügelt als Papa", sagte Tuchel mit Blick auf das Bundesliga-Spiel bei Darmstadt 98 am Samstag. "Ich habe gehört, dass es Mama und Kind gut geht, also geht es dem Papa erst recht gut." Die Neuers hatten Ende des vergangenen Jahres geheiratet.

Leyla Lahouar, 27, Dschungelcamperin, hat Ja gesagt. Mike Heiter, 31, Mitcamper, hatte gefragt, ob sie mit ihm gehen wolle. Wie er auf seinem Instagram-Kanal dokumentierte, überraschte er sie mit einem knallrot ausstaffierten Hotelzimmer voller Herzen und Luftballons. "Will you be my girlfriend?", war auf einer großen Girlande zu lesen. Die 27-Jährige fiel ihm in die Arme. In der jüngsten Show im australischen Dschungel hatte sich zwischen den beiden ein längeres Flirt-Verhältnis entwickelt. Bekannt wurde Heiter durch die Teilnahme am Dating-Format "Love Island", Lahouar durch "Der Bachelor" und "Ex on the Beach".

Pierce Brosnan, 70, Ex-James Bond, muss nach einem Ausflug auf verbotenes Gelände zahlen. Vor einem Gericht im US-Staat Wyoming bekannte der Schauspieler sich schuldig, im vergangenen November ein für Besucher abgesperrtes Gebiet im Yellowstone-Nationalpark betreten zu haben. Die zuständige Richterin verhängte eine Geldstrafe in Höhe von rund 1500 Dollar, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Im Januar hatte Brosnan die Vorwürfe zunächst zurückgewiesen. Der Yellowstone-Nationalpark ist für seine heißen Quellen und Geysire bekannt - allerdings sind für Besucher gefährliche Gebiete gesperrt. Sie müssen dort größtenteils auf den Pfaden bleiben.

Bernhard Schlink, 79, Schriftsteller, lobt die US-Amerikaner für ihre "wunderbare Kultur des Lobens". Schon in der Schule und an der Uni werde sehr viel gelobt, sagte er beim Literaturfestival LitCologone: "Der Student kann jeden Unsinn sagen, und der Professor reagiert beglückt, bestätigend und lobend, und wenn er dann noch ein bisschen mehr sagt, versteht er, das so zu korrigieren, dass auch der Student begreift: 'Es war vielleicht nicht das Gescheiteste, was ich gesagt habe, aber irgendwie nicht ganz weit davon entfernt, und da komme ich schon noch hin'", sagte Schlink, der seit den 70er-Jahren zwischen den USA und Berlin pendelt. Auch er bemühe sich um mehr Lob - bei seinem Sohn, Studierenden oder Kollegen. "Ich dachte, das wirkt anmaßend, wenn ich die lobe ... aber die freuen sich alle!"