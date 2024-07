Interview von Veronika Wulf

Berndhard Lütkemöller ist katholischer Pfarrer im Ruhestand und lebt in einer Seniorenresidenz in Berlin. Mit fast 70 Jahren bekommt er plötzlich einen Job in der Filmbranche: In der dritten Staffel der Netflixserie „Vikings: Valhalla“, die am 11. Juli erscheint, hat er den Papst synchronisiert. Wie kam es dazu?