Bei einem Busunglück im Westen Nepals sind mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 16 weitere Insassen seien verletzt worden, als der Langstreckenbus am Dienstag im Bezirk Mugu von der Straße abgekommen sei, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Einige der Verletzten befänden sich in kritischem Zustand und würden per Flugzeug in verschiedene Krankenhäuser transportiert.

Der Bus war demnach auf dem Rückweg von Nepalgunj nach Gamgadhi. Angaben zur Unglücksursache gab es zunächst nicht. Es werde angenommen, dass es sich bei vielen der Opfer um nepalesische Migranten handelte, die auf dem Heimweg aus Indien gewesen seien, um das hinduistische Dashain-Fest mit ihren Familien zu verbringen. Während der Festtage herrscht in Nepal in der Regel ein hohes Verkehrsaufkommen. Weil sich Straßen oft in schlechtem Zustand befinden und Verkehrsregeln missachtet werden, kommt es dabei häufig zu Verkehrsunfällen. Seit Sonntag kamen mindestens 45 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben.