Kann ein Kind eine Göttin sein? In Nepal wird diese Frage seit vielen Jahrhunderten mit einem großen Ritual beantwortet. Am vergangenen Wochenende erst wurde die zweijährige Aaryatara Shakya zur neuen Kumari ernannt, zur lebenden Göttin. Am Dienstag bezog sie das Kumari-Haus in Kathmandu.
Aryatara Shakya ist zwei Jahre alt und wird in Nepal jetzt als Göttin verehrt – so lange, bis sie in die Pubertät kommt. Eine jahrhundertealte Tradition, die aber auch kritisiert wird.
Seit Jahrhunderten werden in Nepal kleine Mädchen als Kindgöttinnen verehrt. Sie leben abgeschirmt von ihren Familien. Was bedeutet das für ihr späteres Leben? Begegnungen mit zwei früheren Kumari in Kathmandu.
