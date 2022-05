Nepal:Flugzeug mit 22 Menschen an Bord vermisst

In Nepal wird ein Passagierflugzeug mit 22 Menschen an Bord vermisst. Die Flugsicherung verlor den Kontakt zu der Maschine am Sonntagmorgen um kurz vor zehn Uhr, sagte Polizeisprecher Bishnu Kumar KC. Die Maschine der nepalesischen Fluggesellschaft Tara Air sei mit 19 Passagieren und drei Besatzungsmitgliedern auf dem Flug von Pokhara - einem beliebten Touristenziel etwa 200 Kilometer westlich von Kathmandu - nach Jomsom gewesen.

Nach Angaben der Fluggesellschaft befanden sich an Bord außer Nepalesen auch zwei Deutsche und vier Inder. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, die deutsche Botschaft in Kathmandu bemühe sich mit Hochdruck um Aufklärung und stehe dazu mit den nepalesischen Behörden in Kontakt.

Detailansicht öffnen Angehörige der Passagiere warten am Flughafen von Pokhara auf Informationen. (Foto: Yunish Gurung/AFP)

Die Flugroute wird häufig von Bergsteigern sowie von Pilgern aus Indien und Nepal genutzt, um den Wallfahrtsort Muktinath zu erreichen, der am sogenannten Annapurna Circuit liegt, einem der bekanntesten Wanderwege Nepals.

Schlechtes Wetter erschwert Suche nach vermisstem Flugzeug

Das schlechte Wetter in der Region erschwert allerdings die Suche nach dem vermissten Flugzeug. Ein Sprecher des nepalesischen Innenministeriums sagte der ARD zufolge, es seien zwei Hubschrauber losgeschickt worden. Zuvor hieß es, ein Suchhubschrauber sei bereits erfolglos nach Jomsom zurückgekehrt.

Auch Such- und Rettungsteams wurden zur mutmaßlichen Absturzstelle nahe dem Mount Dhaulagiri gesandt. Der Berg ist mit etwa 8170 Metern der siebthöchste Gipfel der Welt.

In den vergangenen Tagen war der Flugverkehr trotz schlechten Wetters normal verlaufen. Die Himalaya-Region birgt aber aufgrund schneller Wetterveränderungen und der ungünstig liegenden Landebahnen in den Bergen besonders hohe Risiken für Flüge. Auch sind die Sicherheitsstandards in Nepals Luftfahrt nicht sehr hoch. In den vergangenen Jahren sind hier immer wieder Flugzeuge abgestürzt.