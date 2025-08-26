Austin Butler , 34, Schauspieler, hat für seine Rolle im Film „Caught Stealing“ viele Hemmungen abgelegt. Dem Magazin Variety erzählte er , dass er nicht nur die Gewohnheiten seiner Figur (die eines abgehalfterten Baseball-Spielers) übernommen habe, sondern auch dessen Lebensumfeld so authentisch wie möglich nachempfinden wollte. Butler verbrachte seine Tage damit, Sport zu treiben und viel Bier zu trinken. Zu Überraschung am Set führte vor allem, dass er während der Dreharbeiten regelmäßig dort übernachtete. Er sei herumgetanzt, habe Musik gehört und chinesisch gegessen. „Morgens bin ich vor der Crew in meiner Unterwäsche aufgewacht“, berichtete er. Für Butler war das Teil seiner Methode: Die Nächte am Drehort hätten ihm geholfen, das Set nicht mehr als solches wahrzunehmen, sondern als echtes Zuhause seiner Figur– und so die „Illusion zu brechen“.

(Foto: CINDY ORD/Getty Images via AFP)

Nelly Furtado, 46, Sängerin, lässt Kritik an ihrer Figur nicht unkommentiert. Bei einem Auftritt in Manchester erschien sie in einem übergroßen T-Shirt mit dem Print einer schlanken Frauen-Silhouette und den Worten „Woah Nelly“, berichtete das People-Magazin. Damit reagierte die Musikerin auf negative Online-Kommentare über ihren Körper. Für Body Positivity macht sich Furtado nicht zum ersten Mal stark: Schon im Januar wünschte sie ihren Followern auf Instagram ein „Body Neutral 2025“.

(Foto: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/dpa)

Billie Eilish, 23, Sängerin, springt bei einem Food-Trend auf – rund ein Jahr zu spät. Auf ihrem Tiktok-Kanal teilte Eilish ein Rezeptvideo für vegane Dubai-Schokolade, die 2024 im Internet gehypt wurde. Nun beichtete die Sängerin ihre Vorliebe für die Süßigkeit aus Schokolade, Pistaziencreme und Engelshaar. „Tut mir leid, dass ich das poste, aber ich liebe das so sehr“, schreibt sie in der Caption. Außerdem sei es unmöglich, die Schokolade in veganer Form zu finden.

(Foto: Mario Anzuoni/REUTERS)

Margot Robbie, 35, Schauspielerin, wird das Wort abgeschnitten. Ihr zehn Monate alter Sohn intervenierte akustisch während eines Gesprächs mit der Entertainment-Sendung „Access Hollywood“: Er fing im Hintergrund an zu weinen. Robbie entschuldigte sich dafür, wie laut ihr Kind sei. Ihr Schauspielkollege Colin Farrell, 49, ebenso Teil des Interviews, scherzte: „Es ist ein großartiger Soundtrack, oder?“ Nach einer kurzen Unterbrechung konnte das Interview fortgesetzt werden.