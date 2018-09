30. September 2018, 10:18 Uhr Naturkatastrophe in Indonesien Zwei Erdbeben und dann noch ein verheerender Tsunami

Ein Erdbeben der Stärke 7,5 hatte sich am Freitag vor der Küste von Sulawesi in Indonesien ereignet und einen Tsunami ausgelöst.

Die Zahl der Todesopfer ist auf mindestens 832 gestiegen. Die Katastrophenschutzbehörde warnt, dass die Opferzahl weiter steigen könnte.

Die Katastrophe wirft Fragen über Effizienz und Verlässlichkeit des Tsunami-Frühwarnsystems auf.

Von Arne Perras , Singapur

Jede Katastrophe bringt ihre tragischen Helden hervor. Der 21-jährige Fluglotse Anthonius Gunawan Agung ist nun einer von ihnen. Agung harrte im Tower des Flughafens von Palu aus, um das letzte Flugzeug der Batik Air noch sicher in die Luft zu bringen. Der Pilot war auf der Rollbahn und hob gerade zu Flug ID 6231 ab, als die Erde unter ihm zu beben begann. Der Flieger kam in die Luft, aber Agung war nicht sicher, ob alles in Ordnung war, oder der Pilot doch noch Hilfe brauchte. Also blieb er auf seinem Posten, statt an sich selbst zu denken. Agung blieb, bis er sicher war, dass der Flieger mit allen Passagieren ohne Schaden abgehoben war. Doch dann kollabierte der Tower, der junge Fluglotse sprang aus dem vierten Stock in vermeintliche Sicherheit und wurde schwer verletzt. Schließlich starb er, bevor die Ärzte ihn retten konnten.

Der Pilot, der es mit seinen Passagieren geschafft hat, schreibt später auf Instagram: "30 Sekunden später, und ich hätte nicht mehr abheben können. Danke Jesus".

Zwei Erdbeben und dann auch noch ein verheerender Tsunami: Seit Freitagabend herrscht Ausnahmezustand in der indonesischen Provinz Zentralsulawesi, wo der Strom ausgefallen ist und die Telefonnetze zusammengebrochen sind. Äußerst mühsam ist das für all die Helfer, die nun ausschwärmen, um vielleicht noch Überlebende zu finden und um Verletzte zu verarzten. Alle verfügbaren Kräfte sind im Einsatz, vor allem die Armee, die zumindest mit großen Herkules-Maschinen auf der beschädigten Landebahn von Palu aufsetzen und starten kann. Sie bringt Medizin, Decken, Zelte. "Dies ist eine Tragödie, aber sie kann nur noch schlimmer werden", heißt es in einer Erklärung des Roten Kreuzes. Zum Beispiel der Fischerort Donggala - noch immer gibt es von dem Ort mit 300 000 Einwohnern keine Informationen. Gespenstisch. "Wir haben nichts aus Donggala gehört und das ist extrem alarmierend", erklärte das Rote Kreuz. Weder aus der Luft noch über die Straße kommt man nach Donggala, es bleibt nur noch der Seeweg.

Während die Helfer versuchen, sich Wege zu möglichen Überlebenden zu bahnen, regt sich Kritik an der "Agentur für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik" (kurz: BMKG), die am Freitag zwar den Tsunamialarm ausgerufen hatte, doch offenbar nicht mit Wellen in Höhe von zwei bis drei Metern rechnete, weil die verfügbaren Daten nur wenige Zentimeter an Veränderung der Meeresoberfläche messen konnten. "Wir haben keine Beobachtungsdaten aus Palu", erklärt der Chef der Tsunami- und Erbebenabteilung der Agentur, die in solchen Fällen von staatlicher Seite aus den Alarm ausgibt. So hat offenbar niemand mit einer so großen Flut in Palu gerechnet, was nun auch Fragen über Effizienz und Verlässlichkeit des Tsunami-Frühwarnsystems aufwirft, das nach der Mega-Katastrophe im Jahr 2004 im Indischen Ozean eingerichtet worden war.

Damals traf ein gewaltiger Tsunami auf die Küsten von Thailand, Sri Lanka und vor allem Aceh im äußersten Nordwesten von Indonesien. Fast 230 000 Menschen starben in der Flut. Seitdem sind die Bewohner der Region zumindest etwas besser vorbereitet, es gibt Notfallpläne und Anweisungen, sich umgehend auf höher liegende Plätze zu flüchten, wenn der Alarm kommt. Damals war das noch ganz anders, alle waren ahnungslos. Mit den Ausmaßen von 2004 ist nun in Sulawesi vermutlich nicht zu rechnen, dennoch ist dies eine Krise von großem Ausmaß. Mehr als eine Million Menschen sind von den Erdstößen und der Flut betroffen, sie haben Angst, können nicht in ihre Häuser, schlafen nachts im Freien, viele brauchen Wasser, Essen Medizin. Nach offiziellen Angaben der Katastrophenbehörde kamen mindestens 832 Menschen ums Leben, 540 wurden verletzt, 16 000 sind auf der Flucht. Es ist zu befürchten, dass die Zahlen steigen.

Bewohner von Palu hatten sich nach der Tsunami-Warnung auf das Parkdeck der "Grand Mall" geflüchtet, es gibt eine wackelige Handy-Aufnahme von dort oben, die eingefangen hat, wie die große Welle auf das Ufer zuläuft und alles mitreißt, was der bis zu zwei Meter hohen Flut nicht standhält.

Die Moschee von Palu bleibt stehen, das Dach samt seiner leuchtenden grüne Kuppel ist jedoch eingebrochen, weil kurz zuvor ein Erbeben der Stärke 7,4 die Region erschütterte. Mittlerweile ist der indonesische Präsident Jokowi in Palu eingetroffen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Nach Behördenangaben hielten sich 61 Ausländer in der Stadt auf, als der Tsunami über sie hereinbrach, unter ihnen ein Deutscher. Er befindet sich offenbar in Sicherheit.