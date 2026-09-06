Natalie Portman, 45, Oscar-Preisträgerin, ist zum dritten Mal Mutter geworden. Wie das Magazin people.com berichtet, brachte sie ihr Kind kürzlich in Paris zur Welt, zu Geschlecht oder Namen gibt es bisher keine Informationen. Es ist ihr erstes Kind mit ihrem neuen Partner, dem französischen Musikproduzenten Tanguy Destable. Mit dem französischen Balletttänzer und Regisseur Benjamin Millepied hat die israelisch-amerikanische Schauspielerin zwei Kinder: Sohn Aleph, 15, und Tochter Amalia, 9. Im April hatte Portman die Schwangerschaft in Harper’s Bazaar bestätigt: „Tanguy und ich freuen uns riesig.“ Sie wisse, dass das „ein großes Privileg und ein Wunder“ sei. Da es wahrscheinlich ihre letzte Schwangerschaft sei, „genieße ich jeden Moment“.