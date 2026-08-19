Ein Narkosearzt pfuscht offenbar jahrelang, bis ein Mädchen stirbt und er wegen Totschlags verurteilt wird. War es doch Mord? In Frankfurt steht er jetzt ein zweites Mal vor Gericht.

Am Tag danach meldeten sich mehrere Eltern. Sie berichteten am Telefon von ihren Kindern, die 24 Stunden nach der Narkose noch immer schlapp, blass und fiebrig waren, Durchfall hatten und sich übergeben mussten. Gerald W., der Arzt, der die vier Kinder dieser Eltern vor ihrer Zahnarztbehandlung betäubt hatte, sagte ihnen, dass sie abwarten sollten. Dass sie noch keinen Krankenwagen rufen müssten. Dass die Müdigkeit normal sei. Dabei wusste er, der Narkosearzt, dass schon lange nichts mehr normal war.