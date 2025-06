Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Eigentlich sollte Javier Rosas gerade auf US-Tour sein. Zwei Dutzend Konzerte hatte der mexikanische Musiker geplant, in Phoenix und in Portland, in Dallas ebenso wie in Memphis. Jetzt aber wird aus all dem nichts. Rosas musste alle Shows absagen, schließlich darf er derzeit nicht einmal einreisen in die Vereinigten Staaten: Anfang Juni wurde ihm sein Visum entzogen.