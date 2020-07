Nach dem Brand in der Kathedrale von Nantes verhört die Polizei offenbar einen Mitarbeiter der Kirche. Der Mann ist laut französischen Medienberichten ein Freiwilliger aus der Diözese. Er soll am Tag vor dem Brand für die Schließung der Kathedrale verantwortlich gewesen sein.

Die Ermittler wollen dem örtlichen Staatsanwalt Pierre Sennès zufolge Fragen in der zeitlichen Abfolge des Abends klären. Jede Annahme, dass der Mann etwas mit dem Feuer zu tun haben könnte, sei zu voreilig, betonte der Staatsanwalt.

Aufgrund der Ausbreitung des Feuers geht die Polizei dem Verdacht der Brandstiftung nach. Brandermittler und andere Experten suchen in den Trümmern nach der Ursache des Feuers. Staatsanwalt Sennès sagte im französischen Fernsehen, dass das Feuer an drei Stellen in der Kirche ausgebrochen sei: im Bereich der großen Orgel, sowie jeweils auf der rechten und der linken Seite des Kirchenschiffs. Bei ersten Untersuchungen an der Kathedrale seien keine Einbruchsspuren gefunden worden.

Die Hauptorgel wurde komplett zerstört

Am Samstagmorgen war das Feuer bemerkt worden, dunkle Rauchschwaden standen über der Kirche. Mehr als 100 Feuerwehrleute mit 45 Fahrzeugen waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Nach einigen Stunden konnten sie ihn unter Kontrolle bringen. Nach Angaben der Polizei ist die Kathedrale nicht einsturzgefährdet, doch unter anderem die Hauptorgel wurde komplett zerstört.

Die Diözese veröffentlichte am Samstag erste Bilder der Schäden: Große Teile der Hauptorgel waren in den Innenraum der Kirche gefallen und lagen dort als verkohlter Trümmerhaufen. Neben der Orgel sei auch ein großes Buntglasfenster aus dem 15. Jahrhundert zerstört, teilte die Diözese mit. Auf den Bildern waren zudem ein schwarz ausgebrannter Schrank und großflächige Rußspuren an der Wand dahinter zu sehen.

Der Brand weckte in Frankreich Erinnerungen an das Inferno in der Pariser Kathedrale Notre-Dame. "Nach Notre-Dame steht die Kathedrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul im Herzen von Nantes in Flammen", schrieb Staatschef Emmanuel Macron auf Twitter. Die Kirche sei ein "gotisches Juwel". Die weltberühmte Pariser Kathedrale war im April vergangenen Jahres bei einem Brand schwer beschädigt worden.