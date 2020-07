Das Feuer in der Kathedrale von Nantes lässt Erinnerungen an Notre-Dame wach werden. Es geht um Vandalismus, antichristliche Verbrechen - und das Befinden der Republik.

Von Joseph Hanimann und Nadia Pantel, Paris

Der Präsident höchstpersönlich stellte den Zusammenhang her. "Nach Notre-Dame steht die Kathedrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul im Herzen von Nantes in Flammen", schrieb Emmanuel Macron am Samstagvormittag auf Twitter, und es klang ein wenig, als gäbe es eine Verbindung zwischen den beiden Bränden, die darüber hinausgeht, dass es sich um zwei (teils) gotische Gotteshäuser handelt.

Von den Abläufen her sind das Feuer, das im April 2019 den Dachstuhl von Frankreichs wichtigster Kathedrale, Notre-Dame de Paris, zerstörte, und der Brand von Nantes schwer vergleichbar. Als Notre-Dame brannte, war lange nicht klar, ob die alten Mauern halten würden. In Nantes war am Samstag innerhalb von drei Stunden klar, dass zwar die große Orgel und das große Fassadenfenster aus dem 15. Jahrhundert zerstört wurden, die Gesamtheit des Gebäudes jedoch nicht bedroht war.

Detailansicht öffnen Ermittler suchen in den Trümmern nach Hinweisen auf die Brandursache. (Foto: Sebastien Salom-Gomis/AFP)

In Paris gilt ein Unfall im Zusammenhang mit Renovierungsarbeiten als Ursache des Feuers. In Nantes wird wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt, in der Kathedrale wurden am frühen Samstagmorgen an drei verschiedenen Stellen Flammen bemerkt. Aber auch einen technischen Defekt schloss die Polizei nicht aus. In einem ersten Schritt werde man nun die Asche sieben und die elektrischen Leitungen der Kirche untersuchen.

Was weiß der Mann, der die Kirche am Abend zusperrte?

Am Sonntag gaben die Ermittler bekannt, dass sie einen 39 Jahre alten Mann verhören, laut französischen Medienberichten einen ehrenamtlichen Mitarbeiter aus der Diözese. Er soll am Tag vor dem Brand für die Schließung der Kathedrale verantwortlich gewesen sein. Die Ermittler wollen, so sagt es der örtliche Staatsanwalt Pierre Sennès, Fragen in der zeitlichen Abfolge des Abends klären. Einbruchsspuren seien keine festgestellt worden. Jede Annahme, dass der Mann etwas mit dem Feuer zu tun haben könnte, sei jedoch voreilig.

Detailansicht öffnen Die prächtige Orgel mit ihren 5500 Pfeifen liegt als verkohlter Trümmerhaufen im Kirchenschiff. (Foto: Fanny Andre/AFP)

Die Diözese hat inzwischen erste Bilder der Schäden veröffentlicht: Große Teile der prächtigen Orgel mit ihren 5500 Pfeifen, ein Meisterstück des Orgelbauers Jacques Girardet aus dem Jahr 1621, sind in den Innenraum der Kirche gefallen und liegen dort als verkohlter Trümmerhaufen. Die Empore ist laut ersten Bestandsaufnahmen vom Absturz bedroht. Im Unterschied zu den Orgeln anderer Kirchen war sie während der Französischen Revolution verschont worden. Der damalige Organist Denis Joubert soll sich beeilt haben, auf dem Instrument die Marseillaise zu spielen und damit zu zeigen, dass so ein Wunderwerk auch ganz anderes erklingen lassen kann als fromme Kirchengesänge.

Neben der Orgel sei auch das große Fassadenfenster aus dem 15. Jahrhundert zerstört, teilte die Diözese mit - beziehungweise das, was davon noch übrig war. Nur drei hohe Glasmalereistücke hatten die Französische Revolution, die Bombardierung von 1944 und einen Dachstuhlbrand im Jahr 1972 überlebt, sie zeigten Anne de Bretagne, Frau von König Karl VIII., ihre Mutter Marguerite de Foix und einen Lebensbrunnen. Schon vor dem Feuer am Samstag waren sie von viel Weißglas umgeben, das die zuvor verschwundenen Stücke ersetzte. Nun, da die letzten Buntglasstücke zerborsten sind, wird es künftig im Innern der Kathedrale noch heller werden.

Stundenlang Live-Bilder im Fernsehen

So unterschiedlich die Brände auch sein mögen: Die Bilder aus Nantes und die Bilder aus Notre-Dame lösen ähnliche Assoziationen aus. Die Kathedrale von Nantes ist kein so großer Magnet wie Notre-Dame, doch auch hier sammelten sich Gläubige ebenso wie Touristen. Saint-Pierre-et-Saint-Paul überragt ebenso wie Notre-Dame alle umliegenden Häuser und wirkt wie ein vertrauter Anker in der Stadt. Mit ihren 37 Metern Gewölbehöhe im Hauptschiff übertrifft sie sogar das Pariser Wahrzeichen. Stundenlang sendeten die Fernsehsender Live-Bilder aus Nantes und zeigten, wie Hunderte Feuerwehrleute den Brand eindämmten und wie aus Flammen Rauch wurde. Premierminister Jean Castex reiste gemeinsam mit Innenminister Gérald Darmanin und Kulturministerin Roselyne Bachelot-Narquin wenige Stunden nach Ausbruch des Feuers nach Nantes.

Eine brennende Kathedrale: In Frankreich wird daraus schnell eine Frage nach dem Befinden der Republik. Zwar verliert die katholische Kirche Jahr um Jahr mehr Mitglieder, Anfang der Achtzigerjahre bezeichneten sich noch 70 Prozent der Bevölkerung als katholisch, heute gehen die optimistischsten Befragungen von 48 Prozent aus. Doch die große Mehrheit der Franzosen ist mit christlichen Feiertagen, mit allgegenwärtigen Kirchen in jeder Stadt und mit religiöser Erziehung aufgewachsen.

Detailansicht öffnen Als am 15. April 2019 Notre-Dame brannte, beteten und sangen Tausende Menschen hinter den Sicherheitsabsperrungen. (Foto: Thibault Camus/dpa)

In der Nacht, als Notre-Dame brannte, sammelten sich nicht nur Schaulustige, in den Straßen entlang der Sicherheitsabsperrung wurde gebetet und gesungen. Über Stunden wurde die Stadt zu einer großen Freiluftmesse. Sicher, Notre-Dame ist kein rein christlicher Ort, sondern tatsächlich, wie Macron es im Namen der Franzosen formulierte, "ein Teil von uns", unabhängig von der Religion. Und doch: Wenn ein Geräusch bleibt von dieser Brandnacht, dann sind es nicht die Sirenen der Feuerwehr, sondern es ist das Ave Maria, das bis in die Morgenstunden von Tausenden gesungen wurde.

Zunehmender Vandalismus in Kirchen

Dass der Brand von Nantes am Wochenende Frankreichs Debatten dominierte, liegt auch daran, dass Vandalismus in Kirchen ein großes Thema im Land ist. Im Februar 2019 waren innerhalb einer Woche fünf wichtige Kirchen des Landes beschädigt worden, und als zwei Monate später aus Notre-Dame die Flammen schlugen, glaubten viele sofort an einen Anschlag. Nach wie vor werden in den sozialen Netzwerken "Beweise" geteilt, die das Ergebnis der Ermittlungen widerlegen sollen: Schuld am Brand sei kein Unfall, sondern Brandstiftung.

Seit dem Jahr 2008 wird in Frankreich erfasst, wie viele Verbrechen sich gegen religiöse Orte richten. Die Zahl hat sich seither verdreifacht. Im Jahr 2018 zählte das Innenministerium mehr als 1000 antichristliche Verbrechen, dabei handelt es sich in erster Linie um Vandalismus und Diebstähle in Kirchen und auf Friedhöfen. Die Täter handeln aber nur äußerst selten aus ideologischen Gründen oder aus Überzeugung. Meist sind es Jugendliche, oft ist Alkohol im Spiel.

Synagogen und Moscheen werden deutlich häufiger angegriffen als katholische Kirchen (2018 kam es zu Zerstörungen in neun Prozent der Synagogen, in 4,5 Prozent der Moscheen und in zwei Prozent der Kirchen). Mit dem Blick auf die Gesamtzahl der Straftaten ist die katholische Kirche jedoch mit Abstand am stärksten betroffen, was sich aus der schieren Anzahl an Gotteshäusern erklärt. 45 000 Kirchen stehen in Frankreich, laut Innenministerium werden jeden Tag zwei von ihnen gewaltsam beschädigt.

Gerettet durch ein vorheriges Unglück

Die Kathedrale von Nantes wurde am Samstag letztlich durch ein vorheriges Unglück gerettet. Der hölzerne Dachstuhl war bereits 1972 komplett niedergebrannt. Damals hatte ein Bauarbeiter versehentlich ein Feuer ausgelöst. Es dauerte 13 Jahre, bis in der Kirche wieder Gottesdienste abgehalten werden konnten. Der zerstörte Dachstuhl wurde nicht originalgetreu wiederhergestellt, sondern durch Beton ersetzt. Der Brand am Samstag wurde auch deshalb vergleichsweise schnell unter Kontrolle gebracht, da in der Kathedrale, anders als in Notre-Dame, kein jahrhundertealtes Holz mehr übrig war, dass hätte Feuer fangen können.